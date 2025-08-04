Hat es für den Wunsch-Studiengang in diesem Jahr nicht gereicht? Wer zum Wintersemester ein Studium aufnehmen möchte, aber die reguläre Bewerbungsfrist verpasst oder keine Zulassung bekommen hat, für den kann sich jetzt ein Blick in die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz lohnen.

Darin finden Interessierte seit dem 1. August tagesaktuell noch verfügbare Angebote in grundständigen und weiterführenden Studiengängen mit und ohne Zulassungsbeschränkung.

Börse für kurz entschlossene Bewerberinnen und Bewerber

Diese veröffentlichen Hochschulen dort nach Abschluss ihrer gängigen Zulassungs- und Nachrückverfahren. Bis zum 31. Oktober kann man sich so auch noch kurz entschlossen um einen Studienplatz unterschiedlichster Fachrichtungen bewerben.

Um den jeweils gewünschten Studiengang schneller zu finden, können Interessierte verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten anwenden, die das Gesamtangebot etwa nach Fach, Zulassungsvoraussetzungen, Hochschultyp oder -ort eingrenzen.

Außerdem hält die Börse wichtige Informationen zum jeweiligen Studiengang, zu den Bewerbungsfristen, den Ansprechpersonen sowie den Links zu relevanten Webseiten der Hochschulen bereit.







