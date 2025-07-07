In 6 Schritten zur entspannten Dienstreise
Zeitdruck, Fast Food, Schlafmangel – geschäftliche Reisen sind meist alles andere als erholsam. Mit welchen Strategien sich das ändern lässt.
Von Eva Dignös
Frankfurt/Main. (dpa) Vieles lässt sich im Online-Meeting klären. Aber nicht alles. Manchmal muss man sich persönlich begegnen. Also: Koffer packen. Wer für den Job auf Reisen geht, den erwarten oft lange Tage mit vielen Terminen und kaum Raum zur Erholung. Gesund ist das nicht. Aber man kann gegensteuern – und zwar schon, bevor es losgeht. Was wichtig
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+