Vorsicht bei Arbeitsangeboten per Messenger
Entspannt von zu Hause arbeiten und damit gut Geld verdienen? Wenn solch ein Angebot über einen Messengerdienst kommt, sollte man misstrauisch sein, wie ein aktueller Fall zeigt.
Leipzig. (dpa-tmn) Kommt ein Stellenangebot über Messengerdienste oder per SMS, sollen Sie vorsichtig sein. Das zeigt ein aktueller Betrugsfall, auf den die Verbraucherzentrale Sachsen hinweist.
Über 30.000 Euro verloren
Demnach verlor eine Frau aus dem Landkreis Meißen über 30.000 Euro durch ein vermeintlich attraktives Jobangebot. Sie hatte
