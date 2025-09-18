Donnerstag, 18. September 2025

zurück
Plus Guter Start

Was in den ersten Wochen im neuen Job zählt

Die ersten Wochen im neuen Job geben Aufschluss über Normen und Werte eines Unternehmens, über Dynamiken und Erwartungen. Was für den Start wichtig ist - und welche Fallstricke man vermeiden sollte.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 08:07 Uhr 3 Minuten, 49 Sekunden
Auch wenn es nicht zum direkten Aufgabenfeld gehört: Hilfe und Unterstützung anzubieten, die dem ganzen Team zugutekommt, macht einen guten Eindruck. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Anke Dankers

München/Bochum. (dpa-tmn) Die Tinte auf dem Arbeitsvertrag ist getrocknet und der Start in den neuen Job steht bevor: Das Bewerbungsverfahren kann oft nur einen kleinen Einblick geben, die ersten Wochen schaffen mehr Klarheit. Tipps für eine gute Landung - und einen angemessenen Umgang mit den Erwartungen anderer. 

Prof. Dr. Annette Kluge, Arbeits- und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote