Plus Gleiches Brutto, anderes Netto

Warum der Lohn oft schwankt

Auch wenn es sich in der Regel nur um wenige Cents oder Euros dreht: Das monatliche Nettogehalt kann zuweilen schwanken. Nur warum ist das eigentlich so, wenn sich brutto gar nichts verändert?

31.03.2025 UPDATE: 31.03.2025 08:25 Uhr 3 Minuten, 45 Sekunden
Nanu, was ist denn mit dem Entgelt passiert? Der monatliche Auszahlbetrag des Arbeitgebers kann sich immer mal ändern - verschiedene Faktoren sind dafür ursächlich. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Annika Krempel

Berlin. (dpa-tmn) Verändert sich der Betrag, den Ihnen Ihr Arbeitgeber überweist gelegentlich - und zwar, obwohl Sie keine variablen Gehaltsbestandteile haben und sich Ihr Bruttogehalt auch nicht verändert? Was auf den ersten Blick verwundern kann, hat auf den zweiten ganz plausible Gründe. Diese 6 Faktoren haben Monat für Monat Einfluss auf die Höhe Ihres

