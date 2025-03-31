Warum der Lohn oft schwankt
Auch wenn es sich in der Regel nur um wenige Cents oder Euros dreht: Das monatliche Nettogehalt kann zuweilen schwanken. Nur warum ist das eigentlich so, wenn sich brutto gar nichts verändert?
Von Annika Krempel
Berlin. (dpa-tmn) Verändert sich der Betrag, den Ihnen Ihr Arbeitgeber überweist gelegentlich - und zwar, obwohl Sie keine variablen Gehaltsbestandteile haben und sich Ihr Bruttogehalt auch nicht verändert? Was auf den ersten Blick verwundern kann, hat auf den zweiten ganz plausible Gründe. Diese 6 Faktoren haben Monat für Monat Einfluss auf die Höhe Ihres
