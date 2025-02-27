Arbeitszeitkonto - Diese Spielregeln sollten Sie kennen
Stunden sammeln, ausgleichen oder das Konto belasten: Ein Arbeitszeitkonto verspricht maximale Flexibilität. Aber bringt das Modell auch Nachteile?
Von Sabine Meuter
Frankfurt/Gütersloh. (dpa-tmn) Arbeitszeitkonten sind ein beliebtes Instrument, wenn es um flexible Arbeitszeiten geht. Auch wenn das Prinzip einfach klingt - Plusstunden sammeln und später nutzen -, steckt dahinter oft ein komplexes System mit vielen Varianten und rechtlichen Feinheiten. Ob Gleitzeit, Jahresarbeitszeitkonto oder Langzeitkonto: Jedes Modell hat seine
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+