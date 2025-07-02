Von Nina Heitele

Berlin/Bochum. (dpa) Mit der einen Hand das Kind auf der Schaukel anschubsen, mit der anderen schnell die Mails auf dem Diensthandy checken. Oder beim Arzttermin mit dem pflegebedürftigen Vater noch eben die Nachricht einer Kollegin beantworten. So sieht der Alltag für viele Berufstätige aus - sie finden nach Feierabend keinen echten Abschluss vom