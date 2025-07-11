Von Sabine Meuter

Nürnberg/Ludwigshafen. (dpa) Wer längere Zeit, teils mehrere Jahre, beruflich nicht aktiv war, ist mit Blick auf eine mögliche Rückkehr in die Arbeitswelt oft unsicher. Bin ich den Anforderungen im Job noch gewachsen? Reicht mein Fachwissen noch aus? Wie sich das Projekt Wiedereinstieg angehen lässt: Antworten auf wichtige Fragen.

Warum kann ein