Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Berufsleben

Wie der Wiedereinstieg nach langer Unterbrechung gelingt

Elternzeit, Pflege von Angehörigen, Krankheit: Der Wiedereinstieg ins Berufsleben kann herausfordernd sein, wenn man längere Zeit nicht erwerbstätig war. Wo Sie dann Unterstützung finden.

11.07.2025 UPDATE: 11.07.2025 08:06 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Willkommen zurück: Wer nach längerer Unterbrechung zurück ins Berufsleben startet, sollte sich vorab mit dem Arbeitgeber absprechen.  Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Nürnberg/Ludwigshafen. (dpa) Wer längere Zeit, teils mehrere Jahre, beruflich nicht aktiv war, ist mit Blick auf eine mögliche Rückkehr in die Arbeitswelt oft unsicher. Bin ich den Anforderungen im Job noch gewachsen? Reicht mein Fachwissen noch aus? Wie sich das Projekt Wiedereinstieg angehen lässt: Antworten auf wichtige Fragen. 

Warum kann ein

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote