Wie gehen Kind und Karriere zusammen?
Viele Eltern möchten beruflichen Erfolg und Zeit für die Familie. Doch wie realistisch ist dieser Wunsch? Und was hilft dabei, ihn zu realisieren?
Von Eva Dignös
Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Die Geburt eines Kindes verändert vieles – auch die berufliche Perspektive. Beide Welten unter einen Hut zu bringen, die Familie und den Job, ist herausfordernd. Vor allem, solange die Kinder klein sind. Kita-Öffnungszeiten vertragen sich nicht mit Überstunden, Kinderkrankheiten durchkreuzen Produktionspläne, und durchwachte Nächte sind nicht
