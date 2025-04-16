Von Eva Dignös

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Die Geburt eines Kindes verändert vieles – auch die berufliche Perspektive. Beide Welten unter einen Hut zu bringen, die Familie und den Job, ist herausfordernd. Vor allem, solange die Kinder klein sind. Kita-Öffnungszeiten vertragen sich nicht mit Überstunden, Kinderkrankheiten durchkreuzen Produktionspläne, und durchwachte Nächte sind nicht