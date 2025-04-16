Montag, 15. September 2025

Plus Beruflicher Erfolg

Wie gehen Kind und Karriere zusammen?

Viele Eltern möchten beruflichen Erfolg und Zeit für die Familie. Doch wie realistisch ist dieser Wunsch? Und was hilft dabei, ihn zu realisieren?

16.04.2025 UPDATE: 16.04.2025 08:19 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Nicht nur eine gute Mama und Partnerin, sondern auch beruflich erfolgreich sein: Viele Mütter fühlen sich gesellschaftlichem Druck ausgesetzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa​

Von Eva Dignös

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Die Geburt eines Kindes verändert vieles – auch die berufliche Perspektive. Beide Welten unter einen Hut zu bringen, die Familie und den Job, ist herausfordernd. Vor allem, solange die Kinder klein sind. Kita-Öffnungszeiten vertragen sich nicht mit Überstunden, Kinderkrankheiten durchkreuzen Produktionspläne, und durchwachte Nächte sind nicht

