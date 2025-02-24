Schaffen Sie Ihren Vollzeit-Job in 6 Stunden?
Arbeitszeit ist nicht gleich Produktivität: Viele könnten ihre Arbeit schneller erledigen, wenn sie sich von überholten Routinen befreien. Welche Fehler fast alle machen, und wie wir sie abstellen.
Von Anke Dankers
Herrenberg/Hamburg. (dpa-tmn) Das gute Gefühl, viel geschafft zu haben und zudem früh mit den Aufgaben fertig zu sein – davon träumen viele, gerade in klassischen Wissensjobs. Produktivität ist das Stichwort. Aber kann man einen Vollzeit-Job tatsächlich auch in weniger Arbeitszeit schaffen und so zum Beispiel zusätzliche Pausen gewinnen? Wenn ja, wie funktioniert
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+