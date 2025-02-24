Montag, 15. September 2025

Plus Arbeitswelt

Schaffen Sie Ihren Vollzeit-Job in 6 Stunden?

Arbeitszeit ist nicht gleich Produktivität: Viele könnten ihre Arbeit schneller erledigen, wenn sie sich von überholten Routinen befreien. Welche Fehler fast alle machen, und wie wir sie abstellen.

24.02.2025 UPDATE: 24.02.2025 08:20 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Alles geschafft! Wer bestimmte Methoden anwendet, kann viel Arbeit oft auch in weniger Zeit wuppen. Foto: Phillip Waterman/Westend61/dpa-tmn​

Von Anke Dankers

Herrenberg/Hamburg. (dpa-tmn) Das gute Gefühl, viel geschafft zu haben und zudem früh mit den Aufgaben fertig zu sein – davon träumen viele, gerade in klassischen Wissensjobs. Produktivität ist das Stichwort. Aber kann man einen Vollzeit-Job tatsächlich auch in weniger Arbeitszeit schaffen und so zum Beispiel zusätzliche Pausen gewinnen? Wenn ja, wie funktioniert

