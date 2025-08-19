Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Arbeitsrecht

Wann Arbeitgeber beim Aussehen mitreden dürfen

Offene Haare, sichtbare Tätowierungen oder Piercings im Gesicht: Was im Privatleben völlig normal ist, kann im Job für Konflikte sorgen. Aber welche Vorgaben sind gerechtfertigt? 

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 08:05 Uhr 4 Minuten, 21 Sekunden
Sichtbare Tattoos? Das möchten Arbeitgeber bei ihren Beschäftigten mit viel Kundenkontakt teils nicht sehen. Foto: Oneinchpunch/Westend61/dpa-tmn

Von Eva Dignös

Düsseldorf. (dpa-tmn) Was ziehe ich zur Arbeit an? In vielen Jobs bestimmt der Arbeitgeber mit – und manchmal auch bei anderen Fragen des äußeren Erscheinungsbilds. Doch was darf er eigentlich vorschreiben? Zwei Arbeitsrechtsexperten geben Antworten.

Darf der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kleidungsvorschriften

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote