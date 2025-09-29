Montag, 29. September 2025

Plus Arbeitsrecht

Krankmeldung - Was ist erlaubt und was nicht?

Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 08:28 Uhr 4 Minuten, 48 Sekunden
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Bernadette Winter

Köln. (dpa-tmn) Die Nase läuft, der Hals schmerzt, an Arbeiten ist nicht zu denken. Also schnell und umgehend krankmelden. Doch was genau muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen? Und darf ich trotz Krankschreibung vom Arzt einkaufen, spazieren gehen oder gar verreisen? Ein Überblick, was gilt.

Wann muss die Krankmeldung erfolgen - und darf ein

