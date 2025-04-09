Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Arbeitsrecht

KI am Arbeitsplatz - Welche Regeln Sie kennen sollten

Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Jobs inzwischen Teil des Arbeitsalltags. Die neuen Tools kommen aber auch mit neuen Regeln. Was Beschäftigte in rechtlicher Hinsicht beachten müssen.

09.04.2025 UPDATE: 09.04.2025 08:11 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden

Arbeiten Sie im Job auch mit KI-Tools? Dann gibt es diverse Regeln, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen. Foto: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Effizienter und produktiver arbeiten, Künstliche Intelligenz (KI) macht’s möglich. Aber wie ist die rechtliche Lage, wenn KI-Tools im Job zum Einsatz kommen?

Grundsätzlich berührt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz eine Vielzahl von Rechtsgebieten, so Adél Holdampf-Wendel vom Branchenverband Bitkom. Relevant sind

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote