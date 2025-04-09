KI am Arbeitsplatz - Welche Regeln Sie kennen sollten
Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Jobs inzwischen Teil des Arbeitsalltags. Die neuen Tools kommen aber auch mit neuen Regeln. Was Beschäftigte in rechtlicher Hinsicht beachten müssen.
Von Sabine Meuter
Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Effizienter und produktiver arbeiten, Künstliche Intelligenz (KI) macht’s möglich. Aber wie ist die rechtliche Lage, wenn KI-Tools im Job zum Einsatz kommen?
Grundsätzlich berührt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz eine Vielzahl von Rechtsgebieten, so Adél Holdampf-Wendel vom Branchenverband Bitkom. Relevant sind
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+