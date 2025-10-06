Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Arbeitsrecht

Frisch verheiratet - Muss der Arbeitgeber das wissen?

Stehen Kühe, deren Milch später als Weidemilch verkauft wird, jeden Tag idyllisch draußen und grasen? Nicht ganz. Geschützt ist der Begriff nicht, es hat sich aber immerhin eine Faustregel etabliert.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 09:09 Uhr 48 Sekunden

Wer heiratet, wechselt auch die Steuerklasse - und das ist für den Arbeitgeber wichtig zu wissen. (zu dpa: «Frisch verheiratet: Muss der Arbeitgeber das wissen?») Foto: Felix Kästle/dpa-tmn​

Dem Arbeitgeber darüber Bescheid zu geben, dass man geheiratet hat: Das hat vielleicht nicht für jeden eine hohe Priorität. Doch tatsächlich ist das wichtiger, als man im ersten Moment denkt.

Köln. (dpa-tmn) Flitterwochen vorbei und auf geht's zurück zur Arbeit, ohne große Worte. Für den Job sollte sich durch die Heirat ja nichts geändert haben, oder? Doch, und deshalb

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote