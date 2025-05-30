Von Jörg Wiebking

Wiesbaden/Bremen. (dpa-tmn) Nicht selten verdienen sich Menschen in Deutschland etwas zum Hauptjob dazu - aus finanziellen Gründen, aus Spaß oder zur persönlichen Entwicklung. Der Anteil der Erwerbstätigen, die mehr als eine Tätigkeit ausüben, lag Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge im Jahr 2023 bei 4,5 Prozent: Gut 1,9 Millionen Personen hatten damit