Was kann und darf der Betriebsarzt?
Wer zum Betriebsarzt gehen soll, vermutet dahinter vielleicht direkt böse Absichten des Arbeitgebers. Die Zuständigkeiten sind aber klar abgesteckt. Was Beschäftigte wissen müssen.
Von Sabine Meuter
Berlin. (dpa-tmn) Einmal im Jahr gegen Grippe impfen lassen – und fertig: Manche Beschäftigte haben in ihrem Berufsleben wenig Berührungspunkte mit einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt. Andere dagegen werden vom Arbeitgeber hingeschickt. Wobei sich viele die Frage stellen, was der Betriebsarzt eigentlich genau darf - und wie weit die Zuständigkeit reicht.
