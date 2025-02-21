Von Sabine Meuter

Berlin. (dpa-tmn) Einmal im Jahr gegen Grippe impfen lassen – und fertig: Manche Beschäftigte haben in ihrem Berufsleben wenig Berührungspunkte mit einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt. Andere dagegen werden vom Arbeitgeber hingeschickt. Wobei sich viele die Frage stellen, was der Betriebsarzt eigentlich genau darf - und wie weit die Zuständigkeit reicht.