Was kann und darf der Betriebsarzt?

Wer zum Betriebsarzt gehen soll, vermutet dahinter vielleicht direkt böse Absichten des Arbeitgebers. Die Zuständigkeiten sind aber klar abgesteckt. Was Beschäftigte wissen müssen.

21.02.2025 UPDATE: 21.02.2025 08:13 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Wer vermutet, dass Beschwerden etwas mit dem Beruf zu tun haben, kann sich an die Betriebärztin wenden. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Berlin. (dpa-tmn) Einmal im Jahr gegen Grippe impfen lassen – und fertig: Manche Beschäftigte haben in ihrem Berufsleben wenig Berührungspunkte mit einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt. Andere dagegen werden vom Arbeitgeber hingeschickt. Wobei sich viele die Frage stellen, was der Betriebsarzt eigentlich genau darf - und wie weit die Zuständigkeit reicht.

