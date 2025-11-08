Freitag, 21. November 2025

Transparenz in der politischen Werbung

 Politische Werbung muss klar und transparent sein. Gemäß den Vorschriften zur Transparenz politischer Werbung stellen wir Ihnen hier alle relevanten Informationen zur Verfügung, damit Sie nachvollziehen können, wer hinter der Werbung steht, wie sie finanziert wurde und welche Zielgruppe angesprochen wird.

Hier finden Sie die Anzeigenmotive der LAPAM - Israel Government Advertising Agency sowie die Transparenzinformationen zum Download. 

Erscheinungstermin: 08.11.2025

Medium: Süddeutsche Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Laufzeit: 10. bis 15.11.2025

Medium: Süddeutsche Zeitung Kiosk-App | Frankfurter Allgemeine Zeitung Kiosk-App 

Transparenzinformationen Anzeigenmotiv Anzeigenmotiv FAZ Anzeigenmotiv Süddeute

 

 

Die hier veröffentlichten Informationen entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Transparenz politischer Werbung. Die Verantwortung für die Inhalte und die finanzielle Offenlegung liegt bei der jeweiligen Organisation/Partei.