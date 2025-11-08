Transparenz in der politischen Werbung

Politische Werbung muss klar und transparent sein. Gemäß den Vorschriften zur Transparenz politischer Werbung stellen wir Ihnen hier alle relevanten Informationen zur Verfügung, damit Sie nachvollziehen können, wer hinter der Werbung steht, wie sie finanziert wurde und welche Zielgruppe angesprochen wird.
Hier finden Sie die Anzeigenmotive der LAPAM - Israel Government Advertising Agency sowie die Transparenzinformationen zum Download.
Erscheinungstermin: 08.11.2025
Medium: Süddeutsche Zeitung | Frankfurter Allgemeine Zeitung
Laufzeit: 10. bis 15.11.2025
Medium: Süddeutsche Zeitung Kiosk-App | Frankfurter Allgemeine Zeitung Kiosk-App
Transparenzinformationen
Anzeigenmotiv
Anzeigenmotiv FAZ
Anzeigenmotiv Süddeute
Die hier veröffentlichten Informationen entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Transparenz politischer Werbung. Die Verantwortung für die Inhalte und die finanzielle Offenlegung liegt bei der jeweiligen Organisation/Partei.