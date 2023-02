New York (dpa) - Dank eines kräftigen Kursanstiegs der Tesla-Aktie in diesem Jahr hat Starunternehmer Elon Musk den ersten Platz im Superreichen-Ranking "Bloomberg Billionaires" zurückerobert. Mit einem geschätzten Vermögen von zuletzt rund 187 Milliarden Dollar (176 Mrd Euro) zog der 51-Jährige wieder an Bernard Arnault vorbei, dem Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH. Der 73-jährige Franzose,

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen