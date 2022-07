Eilmeldung 10:59 Uhr

Japans Ex-Regierungschef Abe nach Anschlag gestorben

Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist auf offener Straße erschossen worden. Der 67 Jahre alte Politiker habe den Mordanschlag in der Stadt Nara am Freitag nicht überlebt, berichteten japanische Medien am Freitag übereinstimmend.