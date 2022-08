Bled (dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angesichts der hohen Energiepreise eine Reform des Strommarktes in der EU angekündigt. "Die in die höhe schießenden Strompreise zeigen gerade aus verschiedenen Gründen die Grenzen unseres jetzigen Strommarktdesigns auf", sagte von der Leyen bei einer internationalen Konferenz in Slowenien am Montag.

Das System sei für andere