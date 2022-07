Frankfurt/Main (dpa) - Mitten in der Sommerferienzeit streicht die Lufthansa wegen Personalmangels mehr als 2000 weitere Flüge an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Schon vor gut zwei Wochen hatte sie angekündigt, hier 900 Verbindungen an Freitagen und Wochenenden im Juli zu canceln.

Nun werde sie "weitere 2200 von insgesamt rund 80.000 Flügen an den Drehkreuzen in Frankfurt und