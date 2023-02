EILMELDUNG 13:46 Uhr

Skirennfahrer Schmid holt WM-Gold im Parallelrennen

Der deutsche Skirennfahrer Alexander Schmid hat bei den Weltmeisterschaften in Frankreich Gold im Parallelwettbewerb gewonnen. Im Finale in Méribel besiegte der 28-Jährige am Mittwoch den Österreicher Dominik Raschner.