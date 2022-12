Brüssel (dpa) - In den deutschen Gasspeichern sorgt das Winterwetter weiter für sinkende Füllstände. Gestern waren sie laut europäischem Gasspeicherverband GIE zu 90,2 Prozent gefüllt. Das war ein Prozentpunkt weniger als am Vortag. Zuletzt war am 27. November in Deutschland unterm Strich Gas eingespeichert worden. Seitdem geht die Füllmenge zurück - wie im Winter üblich.

Der größte