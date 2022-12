EILMELDUNG 16:45 Uhr

Drei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf A38 in Nordthüringen

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A38 bei Leinefelde-Worbis in Nordthüringen sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Autos sei in der falschen Richtung unterwegs gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit.