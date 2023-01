EILMELDUNG 17:09 Uhr

Alec Baldwin soll nach Todesschuss bei Western-Dreh angeklagt werden

Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.