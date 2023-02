Am deutschen Aktienmarkt ist in der kommenden Woche keine Aufbruchstimmung zu erwarten. Nach wie sind die Sorgen der Anleger groß, dass die Leitzinsen in den USA und in Europa angesichts einer hohen Inflation weiter angehoben werden. Der deutsche Leitindex Dax bewegt sich seit Anfang Februar in einer Spanne von 400 Punkten unterhalb des 52-Wochen-Hochs von 15.658 Punkten.