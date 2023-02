EILMELDUNG 11:51 Uhr

Weiteres Beben der Stärke 7,5 erschüttert Südosttürkei

Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag.