Eilmeldung 10:32 Uhr

Ungeklärte Vorwürfe: NDR-Funkhauschefin zieht sich vorerst zurück

Wegen noch nicht aufgeklärter Vorwürfe lässt die Landesfunkhausdirektorin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg, Sabine Rossbach, vorerst ihre Tätigkeit ruhen. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Hamburg mit.