EILMELDUNG 09:14 Uhr

RTL plant Wegfall von 700 Stellen bei Gruner + Jahr-Zeitschriften

RTL Deutschland plant in seinem Zeitschriftensegment um den früheren Verlag Gruner + Jahr den Wegfall von rund 700 der 1900 Stellen. Dazu werden Magazintitel eingestellt und Verkäufe geprüft, während in die verbleibenden Kernmarken wie zum Beispiel "Stern" investiert wird, wie der Medienkonzern am Dienstag mitteilte.