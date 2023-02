Börse in Frankfurt

Der Dax ist moderat höher in den Handel gestartet. Die Nachricht, dass sich die deutsche Wirtschaft zuletzt schlechter entwickelt hat als zunächst berechnet, bremste ihn erst einmal nur wenig. In den ersten Minuten legte der deutsche Leitindex um 0,21 Prozent auf 15.508,44 Punkte zu. Damit könnte eine richtungslose Woche, in der er unter dem Strich auf der Stelle tritt, halbwegs versöhnlich ausklingen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,34 Prozent auf 28.805,16 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,39 Prozent auf 4274,60 Zähler hoch.