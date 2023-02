Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen Verlusten im Handelsverlauf erholt und kaum verändert geschlossen. Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit plus 0,01 Prozent auf 15.399,89 Punkte. Europaweit und in den USA hielten sich die wichtigsten Indizes ebenfalls nahe an ihren Vortagesschlussständen. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor dagegen 0,88 Prozent auf 28.456,31 Punkte.