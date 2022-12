Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtsfest ist am deutschen Aktienmarkt Ruhe eingekehrt. In der letzten Handelsstunde nahm der Dax am Freitag noch einmal etwas Fahrt auf und schloss 0,19 Prozent höher bei 13.940,93 Punkten. Zuvor hatten Inflationsdaten aus den USA für Ausschläge in beide Richtungen gesorgt. Die Bilanz einer schwankungsfreudigen Woche rund um die Marke von 14.000 Punkten fällt leicht positiv aus.