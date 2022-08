Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Montag zunächst an seine jüngste Stärke angeknüpft. Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten nach dem Xetra-Start um 0,40 Prozent auf 13.850,50 Punkte vor. Die runde 14.000er-Marke, die letztmals vor zwei Monaten zu Buche stand, rückt näher.