Börse in Frankfurt

Die Hoffnung auf einen versöhnlichen Abschluss der bislang schwachen Woche hat am Freitagnachmittag abgenommen. Der Dax pendelte wieder um die Marke von 12.000 Punkten, nachdem er sich am Morgen noch bis auf 12.132 Punkte absetzen konnte. Zuletzt lag der deutsche Leitindex nur noch mit 0,3 Prozent im Plus bei 12.012 Punkten. Im Wochenverlauf war der Dax mit 11.862 Punkten auf das Niveau von November 2020 abgerauscht.