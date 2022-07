Der deutsche Leitindex Dax hat den Handel am Donnerstag mit einem Verlust von 0,27 Prozent auf 13.246,64 Punkte beendet. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gab um 0,15 Prozent auf 26.656,25 Zähler nach. Positive Impulse für den Markt lieferte am Morgen zunächst die Nachricht, dass wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt. Am Nachmittag löste die deutliche Erhöhung der Leitzinsen in der Eurozone ein deutlich nervöses Auf und Ab aus. Die neuerliche Regierungskrise in Italien sorgte für zusätzliche Unsicherheit unter den Anlegern.