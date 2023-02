Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,23 Prozent auf 28.670,32 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,28 Prozent auf 4242,15 Punkte nach unten.

In New York hatten die Aktienkurse am Donnerstag nachgegeben. Die asiatischen Börsen folgten am Freitag. Zinssorgen treiben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar