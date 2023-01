EILMELDUNG 10:46 Uhr

Polen will Genehmigung für Leopard-Lieferung an Ukraine beantragen

Polen wird bei der Bundesregierung eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine beantragen. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag in Posen an.