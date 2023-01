Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch am zweiten Handelstag des Jahres gut. Allerdings schrumpfte das Dax-Plus am Dienstag im Tagesverlauf etwas zusammen. Am Nachmittag behauptete der Leitindex noch einen Kursanstieg um 1,05 Prozent auf 14.216,52 Punkte, womit er klar über der 14-000-Punkte-Marke blieb.