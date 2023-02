Frankfurt/Main (dpa) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Januar weiter abgeschwächt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Dazu gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar überraschend und deutlich eintrübte.

