Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitag um 0,36 Prozent auf 28.178,07 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,2 Prozent zu.

Die Grundstimmung an den Finanzmärkten ist weiterhin freundlich. So war es an der Wall Street nach den wie erhofft moderateren Inflationsdaten zuletzt weiter aufwärts gegangen.