Berlin (dpa) - Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, hält das 49-Euro-Monatsticket für den Regionalverkehr und den geplanten Start zum 1. Mai für eine schlechte Idee.

"Es wird erst einmal in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden holpern", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag). "An jeder Ecke wird nachgebessert werden müssen."