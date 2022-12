EILMELDUNG 12:56 Uhr

Stararchitekt Meinhard von Gerkan mit 87 Jahren gestorben

Der Architekt Meinhard von Gerkan, zu dessen bekanntesten Bauten der Berliner Hauptbahnhof und der ehemalige Flughafen Tegel gehören, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro gmp unter Berufung auf die Familie am Donnerstag mitteilte. Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte berichtet.