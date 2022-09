Eilmeldung 23:02 Uhr

Porsche-Börsengang soll kommen - Handel ab Ende September angestrebt

Die Porsche AG soll an die Börse gehen. Von frühestens Ende September an könnte ein Teil der Papiere der Sportwagen-Tochter am Finanzmarkt gehandelt werden, wie Volkswagen am Montagabend nach Beratungen des Vorstands und des Aufsichtsrates mitteilte.