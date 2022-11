EILMELDUNG 17:03 Uhr

Biden und Xi treffen sich kommende Woche erstmals als Präsidenten

US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kommen am Montag am Rande des G20-Gipfels in Indonesien zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit.