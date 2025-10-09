Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Zuckerkonzern

Niedrige Preise belasten Südzucker deutlich

Südzucker verzeichnet im ersten Halbjahr starke Gewinneinbußen. Besonders der Einbruch im Zuckergeschäft macht dem Unternehmen zu schaffen.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 08:05 Uhr 50 Sekunden
Südzucker
Die «drastisch gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge» belasten Südzucker.

Mannheim (dpa) - Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. So brach der operative Konzerngewinn in den ersten sechs Monaten per Ende August auf 42 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuckerkonzern noch 269 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel