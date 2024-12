Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG streicht an ihrem Stammsitz in Wiesloch 450 der rund 4000 Arbeitsplätze. Darauf einigte sich der Vorstand mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aber auch die verbleibenden Beschäftigten müssen Abstriche machen: Sie gehen bei den anstehenden Tariferhöhungen in der