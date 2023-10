Von Matthias Kros

Walldorf. Cawa Younosi, Personalchef Deutschland bei SAP, und der Walldorfer Softwarekonzern gehen überraschend getrennte Wege. "Wir bestätigen, dass Cawa Younosi die SAP verlässt. Seine Position übernimmt interimsmäßig Traci Hughes, Head of Global People Success Services", hieß es am Freitag in einem knappen Statement des Unternehmens. Zu Gründen sagte ein Unternehmenssprecher nichts. Auch auf eine in solchen Fällen übliche Danksagung verzichtete er. Das deutet auf eine wenig einvernehmliche Trennung hin.

Auch Younosi ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es bei seinem Abschied wenig harmonisch zugegangen sein muss: "Ich darf mit gemischten Gefühlen verkünden, dass ich mich nach mehr als 14 Jahren und langen, tiefen Überlegungen dazu entschlossen habe, SAP zu verlassen und andere Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens zu verfolgen", teilte er bei dem Karrierenetzwerk LinkedIn mit. Über seine Gründe sagte er nichts, auch ein neuer Arbeitgeber scheint noch nicht in Sicht: "Welches Unternehmen traut sich", fragt er provokant und blickt dabei demonstrativ nach vorne. "Das Beste kommt noch. Und das ist spannend!", schreibt er.

Younosi ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Personaler Deutschlands. Mehr als 100.000 Follower folgen ihm bei LinkedIn. Allein sein Werdegang ist bemerkenswert: Ende der 1980er Jahre, als der Krieg in seinem Heimatland Afghanistan tobte, setzten ihn seine Eltern mit 14 Jahren in ein Flugzeug nach Europa. Als unbegleiteter Minderjähriger wurde er als Flüchtling aufgenommen und kam in ein Kinderheim, später in eine Pflegefamilie. Trotz dieses so schwierigen Anfangs setzte er sich durch, fand Freunde und war in Schule und Beruf erfolgreich.

Als Personalchef war Younosi jahrelang ein Aushängeschild von SAP gewesen. Er verkörperte den Softwarekonzern auf eine solch überzeugende Art und Weise, dass Talente angeblich nur seinetwegen bei den Walldorfern anheuerten. Immer wieder ließ er mit progressiver Personalarbeit aufhorchen. Erst kürzlich war er beispielsweise damit vorgeprescht, ab dem nächstem Jahr in Deutschland Väter und alle anderen Partner ab der Geburt ihres Kindes sechs Wochen lang bezahlt freizustellen. Großes Anliegen war für ihn war immer die Chancengleichheit – für alle Menschen kultureller und ethnischer Herkunft, Alter und Geschlecht.

Doch es gab auch eine andere Seite von Cawa Younosi. Mehrere Betriebsratsmitglieder, darunter ein Vorsitzender, gerieten mit dem Personalchef in den vergangenen Jahren derart aneinander, dass sie gehen mussten. Um sich durchzusetzen, scheute Younosi auch keinen Gang vor ein Gericht. Der Personalchef sei gefürchtet gewesen und habe viele Opfer hinterlassen, berichtete am Freitag ein ehemaliger Arbeitnehmervertreter und benutzte den Begriff "Betriebsratsfresser". Aber nicht nur Betriebsräte, sondern auch normale Beschäftigte bis in zu Top-Managern hätten aufgrund seines Wirkens die Firma verlassen. Gut sei Younosi demnach lediglich im Selbstmarketing nach außen gewesen.

Dazu passt auch ein Bericht des "Manager Magazins", nach dem es kürzlich eine interne Untersuchung zu Younosis Führungsverhalten gegeben haben soll. Die Rede ist von "aggressiven Verhalten" und einer "Einschüchterung von Kollegen". Erst kürzlich sei der Vorstand über die Schwierigkeiten informiert worden und habe auf eine zügige Lösung gepocht.

Eine Rolle bei Younosis Ausscheiden könnte auch gespielt haben, dass ihm zuletzt ein weiterer Aufstieg verwehrt blieb. Erst kürzlich hatte die SAP das Amt über ihm – nämlich das des Arbeitsdirektors – mit Gina Vargiu-Breuer besetzt, die von Siemens Energy nach Walldorf wechselt. Nach dem vorzeitigen Abschied von Sabine Bendiek auf besagtem Posten hatten viele im Unternehmen Younosi als möglichen Nachfolger gehandelt. Gegen ihn spräche allenfalls, dass er wenig internationale Erfahrung habe und keine Frau sei, da das Personalressort bei SAP gerne an weibliche Führungskräfte gegeben wird, hatte es geheißen.

