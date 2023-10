Von Matthias Kros

Walldorf. Cawa Younosi, Personalchef Deutschland bei SAP, hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. "Ich darf mit gemischten Gefühlen verkünden, dass ich mich nach mehr als 14 Jahren und langen, tiefen Überlegungen dazu entschlossen habe, SAP zu verlassen und andere Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens zu verfolgen", teilte er bei dem Karrierenetzwerk LinkedIn mit.

Über seine Gründe sagte er nichts, auch nicht wohin es ihn zieht: "Das Beste kommt noch. Und das ist spannend!", schreibt er lediglich. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Schritt: "Wir bestätigen, dass Cawa Younosi die SAP verlässt. Seine Position übernimmt interimsmäßig Traci Hughes, Head of Global People Success Services." Neben diesem nüchternen Satz lieferte der Sprecher keine weiteren Details. Bemerkenswert ist, dass sogar auf die in solchen Fällen übliche Danksagung verzichtet wird.

Younosi ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Personaler Deutschlands. Mehr als 100.000 Follower folgen ihm bei LinkedIn. Allein sein Werdegang ist bemerkenswert: Ende der 1980er Jahre, als der Krieg in seinem Heimatland Afghanistan tobte, setzten ihn seine Eltern mit 14 Jahren in ein Flugzeug nach Europa.

Als unbegleiteter Minderjähriger wurde er als Flüchtling aufgenommen und kam in ein Kinderheim, später in eine Pflegefamilie. Trotz dieses so schwierigen Anfangs setzte er sich durch, fand Freunde und war in Schule und Beruf erfolgreich. Als Personalchef kämpfte Younosi bei SAP unter anderem leidenschaftlich für Chancengleichheit – für alle Menschen kultureller und ethnischer Herkunft, Alter und Geschlecht.

Zuletzt hatte er viel beachtet angekündigt, ab dem nächstem Jahr in Deutschland Väter und alle anderen Partner ab der Geburt ihres Kindes sechs Wochen bezahlt freizustellen.

Doch ein weiterer Aufstieg in den Vorstand des Konzerns blieb aus. Nach dem vorzeitigen Abschied von Sabine Bendiek als Arbeitsdirektorin hatten viele im Unternehmen Younosi als möglichen Nachfolger gehandelt. Gegen ihn spräche allenfalls, dass er wenig internationale Erfahrung habe und keine Frau sei, da das Personalressort bei SAP gerne an weibliche Führungskräfte gegeben wird.

Tatsächlich entschied sich der Aufsichtsrat Ende August für Gina Vargiu-Breuer, die von Siemens Energy zu SAP wechselt. Das könnte für Younosi ein Grund gewesen sein, zu gehen.

Einem Bericht des "Manager Magazins" zufolge, soll es aber kürzlich auch eine interne Untersuchung zu Younosis Führungsverhalten gegeben haben. Die Rede ist von "aggressiven Verhalten" und einer "Einschüchterung von Kollegen". Gut sei Younosi demnach vor allem im Selbstmarketing nach außen.