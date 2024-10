Wolfsburg (dpa) - Volkswagen will einen Bericht über pauschale Lohnkürzungen bei der Kernmarke VW nicht kommentieren. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche mit der IG Metall und dem Betriebsrat", erklärte eine Sprecherin. Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, VW fordere in der derzeit laufenden Tarifrunde eine Kürzung des Haustarifs um zehn Prozent

