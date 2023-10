Warnstreik bei Privatbahnen in Hannover und NRW

Hannover/Düsseldorf (dpa) - Wegen eines Warnstreiks der Bahngewerkschaft GDL sind am Samstag vor allem in den Regionen Hannover, Bremen und Ostwestfalen viele Züge ausgefallen. "Es fährt so gut wie nichts", sagte ein Sprecher der NordWestBahn, die die S-Bahn Hannover und die Regio-S-Bahn in Bremen betreibt. Allein in NRW waren laut GDL elf Linien des Konzerns Transdev betroffen, darunter die

